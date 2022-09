Estoril Praia vs Sporting Lisbona – pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 1 settembre 2022) Alla ricerca della seconda vittoria in tre partite casalinghe in questa stagione, l’Estoril Praia accoglie lo Sporting Lisbona all’Estadio Antonio Coimbra da Mota venerdì 2 settembre. I Leoes, che l’ultima volta sono stati condannati alla seconda sconfitta consecutiva, arrivano al fine settimana con l’obiettivo di ritrovare il loro ritmo e di far decollare la loro campagna acquisti. Il calcio di inzio di Estoril Praia vs Sporting Lisbona è previsto alle 22:15 Anteprima della partita Estoril Praia vs Sporting Lisbona a che punto sono le due squadre Estoril Praia L’Estoril Praia è tornato a vincere in grande ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 settembre 2022) Alla ricerca della seconda vittoria in tre partite casalinghe in questa stagione, l’accoglie loall’Estadio Antonio Coimbra da Mota venerdì 2 settembre. I Leoes, che l’ultima volta sono stati condannati alla seconda sconfitta consecutiva, arrivano al fine settimana con l’obiettivo di ritrovare il loro ritmo e di far decollare la loro campagna acquisti. Il calcio di inzio divsè previsto alle 22:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’è tornato a vincere in grande ...

