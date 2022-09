Energia: in Cdm informativa Cingolani su situazione energetica (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma 1 set. (Adnkronos) – Il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha effettuato una informativa al Consiglio sulla situazione energetica in Italia. Si legge nel comunicato del Cdm. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma 1 set. (Adnkronos) – Il ministro della transizione ecologica Robertoha effettuato unaal Consiglio sullain Italia. Si legge nel comunicato del Cdm. L'articolo CalcioWeb.

SPatuanelli : Oggi tutti chiedono un tetto nazionale al prezzo dell'energia. Faccio presente che questa proposta del M5S, arrivat… - zazoomblog : Energia: Cdm ok a un impianto geotermico e uno eolico in Toscana - #Energia: #impianto #geotermico - robertomenia : RT @SecolodItalia1: Caro energia, in Cdm la stretta sui termosifoni, nulla sugli aiuti: staremo tutti un po’ più al freddo - giannisassari08 : RT @SecolodItalia1: Caro energia, in Cdm la stretta sui termosifoni, nulla sugli aiuti: staremo tutti un po’ più al freddo - SecolodItalia1 : Caro energia, in Cdm la stretta sui termosifoni, nulla sugli aiuti: staremo tutti un po’ più al freddo… -