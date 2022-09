Dodicesima tappa Vuelta 2022: vince Carapaz, Evanepoel cade ma resta in rosso (Di giovedì 1 settembre 2022) Torna a ruggire Richard Carapaz che fa sua allo sprint la Dodicesima tappa Vuelta 2022, da Salobrena a Penas Blancas di 192,7 km. La maglia rossa resta sempre sulle spalle di Evanepoel nonostante una caduta a 40 km dall’arrivo. Dodicesima tappa Vuelta 2022: COSA È ACCADUTO? Richard Carapaz ritrova la forma dei giorni migliori e torna a vincere dopo tre anni di digiuno una tappa dei grandi giri. La frazione odierna è stata caratterizzata dalla fuga del giovane italiano Samuele Battistella che accumula un notevole vantaggio troppo presto a 70 km dall’arrivo, finendo per essere ripreso dagli inseguitori, tra i quali non figura la maglia rossa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 settembre 2022) Torna a ruggire Richardche fa sua allo sprint la, da Salobrena a Penas Blancas di 192,7 km. La maglia rossasempre sulle spalle dinonostante una caduta a 40 km dall’arrivo.: COSA È ACCADUTO? Richardritrova la forma dei giorni migliori e torna are dopo tre anni di digiuno unadei grandi giri. La frazione odierna è stata caratterizzata dalla fuga del giovane italiano Samuele Battistella che accumula un notevole vantaggio troppo presto a 70 km dall’arrivo, finendo per essere ripreso dagli inseguitori, tra i quali non figura la maglia rossa ...

