Crisi del gas: come funziona il TTF e chi ci specula (Di giovedì 1 settembre 2022) Ogni giorno Amsterdam si sveglia e grazie al TTF vede il suo surplus commerciale moltiplicarsi; ogni giorno il resto dell'Europa si sveglia e per colpa del TTF vede il prezzo del gas decuplicarsi e la forbice del proprio surplus commerciale ridursi sempre di più. Cos'è il TTF Cos'è e come funziona il TTF, però, è appannaggio di pochi addetti ai lavori. Il Title Transfer Facility (TTF) è il principale mercato per gli scambi di gas, si trova per l'appunto ad Amsterdam ed è una piattaforma virtuale (nonché un indice) della borsa olandese. Qui si incrociano domanda e offerta del prezzo del gas che circola in Europa. Su TTF si vendono e acquistano gas e futures sul gas ovvero contratti per scambiare una certa quantità di gas in una data futura e a un prezzo prestabilito, che sono una forma di investimento.

