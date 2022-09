Covid | report Gimbe | -15 | 8% contagi in 7 giorni | ' da metà agosto oscillazioni'

(Di giovedì 1 settembre 2022) Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - Tornano a scendere iin Italia. Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione, nella settimana 24-30si rileva una diminuzione del 15,8% dei nuovi casi rispetto alla precedente (149.701censiti contro 177.877). In calo del 12,2% rispettivamente i casi attualmente positivi (660.241, quasi 92mila in meno) e le persone in isolamento domiciliare (654.588, quasi 91mila in meno). "Dopo il 'rimbalzo' della scorsa settimana - spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione- il numero dei nuovi casi settimanali torna ad assestarsi intorno a quota 149 mila, con una media mobile a 7di oltre 21 mila casi al giorno, documentando che da, ...

GIMBE : RT @SkyTG24: Covid, report Gimbe: 15 milioni ancora senza quarta dose - zazoomblog : Covid Italia report: i contagi tornano a scendere - #Covid #Italia #report: #contagi - Cartabellotta : RT @SkyTG24: Covid, report Gimbe: 15 milioni ancora senza quarta dose - SkyTG24 : Covid, report Gimbe: 15 milioni ancora senza quarta dose - tizia_b : RT @valeangelsback: ???? Il 16 agosto il governo del Regno Unito ha silenziosamente rimosso il consiglio di vaccinarsi alle donne in gravidan… -

Sky Tg24

Esistono in tal senso molte ipotesi per spiegarne la ragione, ma il principale è certamente l'interferenza virale, che rende difatti impossibile per ilcontagiare, se c'è già un'altra malattia ...Tornano a scendere i contagiin Italia. Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nella settimana 24 - 30 agosto si rileva una diminuzione del 15,8% dei nuovi casi rispetto alla precedente (149.701 ... Covid, report Gimbe: 15 milioni ancora senza quarta dose Bologna, 1 settembre 2022 - Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 24-30 agosto 2022, rispetto alla precedente, una diminuzione dei nuovi casi (149.701 vs 177.877) ...Il nuovo monitoraggio della Fondazione che mette in guarda: “subito le quarte dosi. Inutile aspettare” Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, ad aspettare ancora la somministrazi ...