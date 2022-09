"Come i no-vax": Speranza, lo sfregio gratuito a Giorgia Meloni (Di giovedì 1 settembre 2022) Scontro totale tra Giorgia Meloni e Roberto Speranza. Ad aprire le danze è la leader di Fratelli d'Italia, che attacca in modo durissimo il ministro della Salute, il tutto su Twitter, laddove cinguetta: "Sul piano sanitario, Speranza ha completamente fallito. Con Fratelli d'Italia e con il centrodestra: istituzione di una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia e nessuna reintroduzione del green pass. Tanto per esser chiari", ha tuonato. Insomma, da parte della leader FdI, partito accreditato dai sondaggi al primo posto nelle imminenti elezioni politiche del 25 settembre, la promessa di far definitivamente sparire la tessera verde. Dunque, l'impegno a costituire una commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza coronavirus, per far luce sui troppi aspetti ancora troppo poco chiari relativi a quel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Scontro totale trae Roberto. Ad aprire le danze è la leader di Fratelli d'Italia, che attacca in modo durissimo il ministro della Salute, il tutto su Twitter, laddove cinguetta: "Sul piano sanitario,ha completamente fallito. Con Fratelli d'Italia e con il centrodestra: istituzione di una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia e nessuna reintroduzione del green pass. Tanto per esser chiari", ha tuonato. Insomma, da parte della leader FdI, partito accreditato dai sondaggi al primo posto nelle imminenti elezioni politiche del 25 settembre, la promessa di far definitivamente sparire la tessera verde. Dunque, l'impegno a costituire una commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza coronavirus, per far luce sui troppi aspetti ancora troppo poco chiari relativi a quel ...

