Calciomercato Sampdoria: respinta l’offerta per Biuk (Di giovedì 1 settembre 2022) Calciomercato Sampdoria: ultimi affondi dei blucerchiati per il giovane Stipe Biuk, ma i contatti con l’Hajduk Spalato proseguono La Sampdoria non molla la presa su Stipe Biuk. L’attaccante classe 2002 è un obiettivo concreto e, per questo motivo, il club blucerchiato effettuerà un nuovo tentativo con l’Hajduk Spalato nel corso delle prossime ore. L’ultima offerta della Sampdoria è stata rigettata dal presidente croato Luksa Jakobusic, che però non ha chiuso alla cessione. Servono almeno 6 milioni di euro e l’obbligo di riscatto per convincere l’Hajduk Spalato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022): ultimi affondi dei blucerchiati per il giovane Stipe, ma i contatti con l’Hajduk Spalato proseguono Lanon molla la presa su Stipe. L’attaccante classe 2002 è un obiettivo concreto e, per questo motivo, il club blucerchiato effettuerà un nuovo tentativo con l’Hajduk Spalato nel corso delle prossime ore. L’ultima offerta dellaè stata rigettata dal presidente croato Luksa Jakobusic, che però non ha chiuso alla cessione. Servono almeno 6 milioni di euro e l’obbligo di riscatto per convincere l’Hajduk Spalato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay #SerieA | @sampdoria, in caso di partenza di #Leverbe può arrivare #Pussetto - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay | @sampdoria, contatti per #Gyasi dello @acspezia - DiMarzio : #SerieA I @sampdoria in vantaggio nella corsa per Harry #Winks del @SpursOfficial #calciomercato - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Pussetto può arrivare solo con un sacrificio... - SampNews24 : #Stoppa-#Palermo, è addio: il baby #Sampdoria andrà in Serie C -