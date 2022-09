MoniRiya3 : Borghi festeggia per l’epurazione di Giorgetti. Poi rimuove il tweet -

Il Foglio

La Mostra del cinema di Venezia che si apre il 31 agosto e90 anni, ha una mission in più, non scritta ma richiesta a gran voce, si spera non ... in sala con Vision) con Alessandro...... 1977 e 1978), Covid incluso,i suoi primi 90 anni con una edizione che si preannuncia ... Per il film di chiusura intanto un divo c'è: Alessandroprotagonista di The hanging sun di ... Borghi festeggia per l'epurazione di Giorgetti. Poi rimuove il tweet Volano gli stracci tra i leghisti. Le differenze tra l'ala reazionaria del presidente della Commissione Bilancio della Camera e il nuovo fronte responsabile del titolare del Mise sono sempre più evide ...