Addio ai jet? Quanto consumano davvero e perché se ne parla

(Di giovedì 1 settembre 2022) La questione dell’inquinamento causato daiprivati ??è stata ampiamente discussa negli ultimi anni e si è trasformata in un importante tema di campagna elettorale in Italia. La proposta di Europa Verde e Sinistra Italiana di abolire iprivati, che sono responsabili dell’emissione di elevate quantità di anidride carbonica (CO2), ha sollevato molte critiche da parte di altri partiti. Tuttavia, la proposta ha evidenziato un problema che è stato discusso per molto tempo: la necessità di controllare i voli di breve durata e altamente inquinanti, che potrebbero essere gestiti con altri mezzi di trasporto o con gli aerei di linea. Lo scoppio delle polemiche La proposta è subito divenuta oggetto di aspre polemiche. Il deputato di Italia viva Luigi Marattin ha affermato che, a suo avviso, l’eventuale abolizione deiprivati non ...