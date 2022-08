VIDEO Fognini-Karatsev 3-2, US Open 2022: highlights e sintesi. Incredibile rimonta da 0-2, ora Nadal! (Di mercoledì 31 agosto 2022) La nottata dei tennisti italiani a Flushing Meadows non ha certo lesinato in fatto di emozioni. Dopo i successi al quinto set di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, non è stato da meno anche Fabio Fognini che ha messo in scena una rimonta clamorosa nel suo primo impegno agli US Open 2022. Il tennista ligure (n.60 del ranking) è, infatti, andato sotto di due set a zero contro il russo Aslan Karatsev (n.38 al mondo), per poi dare il via ad una rimonta rabbiosa, per concludere con il punteggio di 1-6 5-7 6-4 6-1 6-4 dopo tre ore e 36 minuti di gioco. A questo punto per l’azzurro si apre un secondo turno davvero affascinante, dato che se la dovrà vedere contro Rafael Nadal che nella sessione serale ha sofferto e piegato in 4 set l’australiano Rinky Hijikata. Andiamo, quindi, a rivedere gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) La nottata dei tennisti italiani a Flushing Meadows non ha certo lesinato in fatto di emozioni. Dopo i successi al quinto set di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, non è stato da meno anche Fabioche ha messo in scena unaclamorosa nel suo primo impegno agli US. Il tennista ligure (n.60 del ranking) è, infatti, andato sotto di due set a zero contro il russo Aslan(n.38 al mondo), per poi dare il via ad unarabbiosa, per concludere con il punteggio di 1-6 5-7 6-4 6-1 6-4 dopo tre ore e 36 minuti di gioco. A questo punto per l’azzurro si apre un secondo turno davvero affascinante, dato che se la dovrà vedere contro Rafael Nadal che nella sessione serale ha sofferto e piegato in 4 set l’australiano Rinky Hijikata. Andiamo, quindi, a rivedere gli ...

livetennisit : Us Open: Nadal perde un set ma rimane imbattuto nei Grandi Slam quest’anno. Ora la sfida con Fognini (Video) - OA_Sport : VIDEO Fognini-Karatsev 3-2, US Open 2022: highlights e sintesi. Incredibile rimonta da 0-2, ora Nadal! - Eurosport_IT : Riguardiamo in soli 3' gli highlights della sfida tra Fognini e Karatsev! Che vittoria in rimonta per l'azzurro ????… - livetennisit : Us Open: Nella notte Lorenzo Musetti e Fabio Fognini firmano due bellissime imprese con partite seriamente comprome… - SuperTennisTv : 4??0?? candeline sulla torta dell'ex n°1 del mondo @andyroddick ?? Auguriamogli buon compleanno rivivendo insieme q… -