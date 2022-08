Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2022 ore 10:30 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Viabilità DEL 31 AGOSTO 2022 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA BIS, TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO; SU QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, DA LUNEDI’ 5 SETTEMBRE SULLA REGIONALE FLACCA AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA A CURA DI ASTRAL TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA: GLI INTERVENTI SI SVOLGERANNO IN FASCIA ORARIA NOTTURNA TRA LE 22 E LE 6 DEL MATTINO CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO; TERMINE DEI ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022)DEL 31 AGOSTOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON CI SONO SEGNANI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA BIS, TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO; SU QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, DA LUNEDI’ 5 SETTEMBRE SULLA REGIONALE FLACCA AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA A CURA DI ASTRAL TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA: GLI INTERVENTI SI SVOLGERANNO IN FASCIA ORARIA NOTTURNA TRA LE 22 E LE 6 DEL MATTINO CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO; TERMINE DEI ...

