US Open 2022, Camila Giorgi lotta, ma si arrende in tre set a Madison Keys nel secondo turno (Di mercoledì 31 agosto 2022) lotta strenuamente Camila Giorgi (n.67 del ranking), ma alla fine è l’americana Madison Keys (n.20 del mondo) a prevalere nel secondo turno degli US Open 2022. Sul campo del Louis Armstrong Stadium a New York, la marchigiana è andata molto vicino alla vittoria, trovandosi avanti di un break nel terzo set (5-3) e con la chance di chiudere il confronto al servizio. In quel caso è mancata efficienza con il fondamentale della battuta, aspetto che poi ha fatto la differenza nello sviluppo del tie-break conclusivo, visto lo score di 6-4 5-7 7-6 (6) in favore della statunitense. PRIMO SET – Parte forte Keys: grande profondità nei colpi della padrona di casa che strappa il servizio a Giorgi nel primo e nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022)strenuamente(n.67 del ranking), ma alla fine è l’americana(n.20 del mondo) a prevalere neldegli US. Sul campo del Louis Armstrong Stadium a New York, la marchigiana è andata molto vicino alla vittoria, trovandosi avanti di un break nel terzo set (5-3) e con la chance di chiudere il confronto al servizio. In quel caso è mancata efficienza con il fondamentale della battuta, aspetto che poi ha fatto la differenza nello sviluppo del tie-break conclusivo, visto lo score di 6-4 5-7 7-6 (6) in favore della statunitense. PRIMO SET – Parte forte: grande profondità nei colpi della padrona di casa che strappa il servizio anel primo e nel ...

