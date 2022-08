Tre persone sono morte a causa dell’esplosione di un container a bordo di un rimorchiatore ormeggiato al porto di Crotone

Agenzia_Ansa : Tre persone sono morte a causa dello scoppio di un container su un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone. L… - GiulioIvano : RT @Leonard6031: Basterebbe fare tre semplici cose per tornare alla normalità: - Smettere di fare i tamponi e 'vaccini', iniziando a curare… - aspettaaspetta : RT @Leonard6031: Basterebbe fare tre semplici cose per tornare alla normalità: - Smettere di fare i tamponi e 'vaccini', iniziando a curare… - giusemus : RT @TildeMinasi: Sono addolorata per quanto successo a #Crotone, dove un’esplosione su un rimorchiatore ormeggiato al porto ha ucciso tre p… - lattesclero : ALLORAAAAAA STO DA TRE ORE A CUCINARE PER UNA CENA DI 10 PERSONE CHE CAVOLO STA SUCCEDENDO? -

(7) Le idee eugenetiche deiscienziati passano direttamente dalla clinica di Londra agli organi ... Che cos'è, infatti, una famiglia arcobaleno se non dueche, per avere un figlio, devono ...sono morte ed un'altra é rimasta ferita in modo grave a causa dello scoppio verificatosi, per cause in corso d'accertamento, su un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone. Le vittime ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sarebbe scoppiata bombola saldatrice utilizzata per lavori sulla nave. Le vittime erano membri dell'equipaggio. Mai nella storia del genere umano e mai così tanto om quantità i popoli che abitano e vi ...