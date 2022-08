Tennis: Us Open, Sinner batte Altmaier al 5° set e va al 2° turno (Di mercoledì 31 agosto 2022) New York, 31 ago. - (Adnkronos) - Il match d'esordio in uno Slam è sempre ricco di insidie, ancor più se arrivi dai tornei precedenti senza quelle sensazioni positive e fiducia che sono l'ideale avvicinamento ad uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Era lecito attendersi un Jannik Sinner con qualche scoria nel debutto agli US Open, e così è stato. Il numero uno azzurro (n. 13 Atp e testa di serie n. 11) ha sofferto e lottato per cinque set per scrollarsi di dosso il tedesco Daniel Altmaier, n. 93 nel ranking, sconfitto per 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 in poco più di tre ore e mezza di gioco. Una prestazione segnata da qualche incertezza per l'altoatesino, una fiammata di grande qualità nella parte centrale del match e quindi un calo improvviso, che l'ha costretto agli straordinari per portare a casa il successo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) New York, 31 ago. - (Adnkronos) - Il match d'esordio in uno Slam è sempre ricco di insidie, ancor più se arrivi dai tornei precedenti senza quelle sensazioni positive e fiducia che sono l'ideale avvicinamento ad uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Era lecito attendersi un Jannikcon qualche scoria nel debutto agli US, e così è stato. Il numero uno azzurro (n. 13 Atp e testa di serie n. 11) ha sofferto e lottato per cinque set per scrollarsi di dosso il tedesco Daniel, n. 93 nel ranking, sconfitto per 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 in poco più di tre ore e mezza di gioco. Una prestazione segnata da qualche incertezza per l'altoatesino, una fiammata di grande qualità nella parte centrale del match e quindi un calo improvviso, che l'ha costretto agli straordinari per portare a casa il successo. ...

GuidoDeMartini : ?? A PROPOSITO DI DISCRIMINAZIONI ?????? Negli Stati Uniti non è necessario essere vaccinati per partecipare agli US O… - Eurosport_IT : BERRETTINI INIZIA BENE! ?????? Buona la prima del nostro Matteo che elimina in 3 set il cileno Jarry: l'azzurro conqu… - Eurosport_IT : CHE REAZIONE DI CAMILA! ?????? Dopo aver perso il 1° set la Giorgi alza il livello e conquista il 2° turno degli US O… - gueltrini : Mia madre mi distrae mentre guardo gli highlights degli us open, mamma nessuno ha tempo di guardare le partite di t… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, US Open: avanzano al secondo turno Sinner, Fognini e Musetti -