(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il sindaco di, Vincenzo Napoli, saluta i partecipanti alladel Presidente,Cadetti e Campionato italiano O’pen Skiff, che ha concluso la prima fase dei giovanili di. “Una manifestazione perfetta. Grazie per quello che avete dato a. Atleti e organizzazione da premiare”., si riprende giovedì Manifestazione che, dopo la giornata di pausa di oggi riprenderà giovedì con i Campionati italiani giovanili in singolo dedicata agli atleti della fascia d’età 12-19 anni (Optimist, ILCA, Techno 293 e IQFoil). Rassegne veliche realizzate grazie al supporto del main sponsor Kinder Joy of Moving. Tempo di premiazioni alla Lega Navale dicon i successi di ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Vela, Salerno festeggia i suoi campioni: conclusa la Coppa Primavela, da giovedì gli italiani - susydigennaro : RT @napolimagazine: Vela, Salerno festeggia i suoi campioni: conclusa la Coppa Primavela, da giovedì gli italiani - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Vela, Salerno festeggia i suoi campioni: conclusa la Coppa Primavela, da giovedì gli italiani - napolimagazine : Vela, Salerno festeggia i suoi campioni: conclusa la Coppa Primavela, da giovedì gli italiani - apetrazzuolo : Vela, Salerno festeggia i suoi campioni: conclusa la Coppa Primavela, da giovedì gli italiani -

Il Premio Positano Léonide Massine per l'arte della danza , il riconoscimento più antico del mondo,i suoi 50 anni con il ritorno del tradizionale Gala sul palcoscenico della Spiaggia Grande, mercoledì 31 agosto ore 21 , edizione speciale celebrativa che vedrà il ritorno dal vivo dei ...Festa al Lotto in Campania: sono state centrate tre vincite da 13.500 euro ciascuna. Come riporta Agipronews, sia Napoli, ad Arzano e a Castellabate, in provincia di, per un totale di 40.500 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di ...Il presidente Ettorre: “Straordinario, tra prime regate e giovani campioni” “Una manifestazione perfetta. Grazie per quello che avete dato a Salerno. Atleti e organizzazione da premiare”. Il sindaco d ...Il Premio Positano Léonide Massine per l'arte della danza, il riconoscimento più antico del mondo, festeggia i suoi 50 anni con il ritorno del tradizional ...