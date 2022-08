Roma, dall’Inghilterra: Kluivert non riceve il permesso di lavoro. Salta l’affare col Fulham? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Calciomercato Roma: la cessione di Kluivert al Fulham potrebbe Saltare. L’olandese non avrebbe ricevuto il permesso di lavoro Bomba incredibile dall’Inghilterra: starebbe infatti per Saltare la cessione della Roma di Justin Kluivert al Fulham. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, infatti, l’esterno olandese non avrebbe ricevuto il permesso di lavoro. Il motivo? Lo scarso minutaggio avuto a Roma. Il calciatore era atteso oggi a Londra, ma ora l’affare potrebbe sfumare di colpo dopo che le due squadre avevano trovato l’accordo sulla base del prestito con obbligo di riscatto intorno ai 9.5 milioni. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Calciomercato: la cessione dialpotrebbere. L’olandese non avrebbe ricevuto ildiBomba incredibile: starebbe infatti perre la cessione delladi Justinal. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, infatti, l’esterno olandese non avrebbe ricevuto ildi. Il motivo? Lo scarso minutaggio avuto a. Il calciatore era atteso oggi a Londra, ma orapotrebbe sfumare di colpo dopo che le due squadre avevano trovato l’accordo sulla base del prestito con obbligo di riscatto intorno ai 9.5 milioni. L'articolo proviene da ...

TuttoMercatoWeb : Roma, clamoroso dall'Inghilterra: niente permesso di lavoro per Kluivert, salta l'affare col Fulham - sportli26181512 : Dall'Inghilterra: niente permesso di lavoro a Kluivert. Salta l'intesa col Fulham?: Dall'Inghilterra: niente permes… - Gazzetta_it : Dall'Inghilterra: niente permesso di lavoro a Kluivert. Salta l'intesa col Fulham? - sosinwonderland : non riesco a smettere di guardare il biglietto. L’ho cercato, sperato e pianto così tanto che non mi sembra vero. S… - angianna78 : @Moussolinho @UnUltras Problema inutile in casa Roma: dall' Inghilterra posso arrivare richieste al massimo per una carbonara -