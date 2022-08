Roma, Calafiori al Basilea: “Voglio vincere trofei con questa maglia” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Riccardo Calafiori è ufficialmente un giocatore del Basilea. L’ex terzino della Roma si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato col club svizzero un contratto triennale fino al estate 2025 con opzione per un ulteriore anno. “Sono molto contento di questo trasferimento. Ho sentito parlare bene del club, della squadra e dei tifosi da Sebastiano Esposito. Sono giovane e ambizioso, ho ancora molto da imparare ma Voglio vincere trofei con questa maglia in futuro”, ha detto Calafiori ai microfoni dei media del club. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Riccardoè ufficialmente un giocatore del. L’ex terzino dellasi trasferisce a titolo definitivo e ha firmato col club svizzero un contratto triennale fino al estate 2025 con opzione per un ulteriore anno. “Sono molto contento di questo trasferimento. Ho sentito parlare bene del club, della squadra e dei tifosi da Sebastiano Esposito. Sono giovane e ambizioso, ho ancora molto da imparare maconin futuro”, ha dettoai microfoni dei media del club. SportFace.

