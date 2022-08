Reina compie 40 anni: «Dicono che gli anni ti danno fiducia, ma è il contrario: hai più paura di fallire» (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’ex portiere di Napoli e Lazio, Pepe Reina, oggi al Villareal, compie 40 anni. Per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Marca. «Sono contento. Qualche anno fa, se mi avessero detto che sarei arrivato a questo livello sportivo a 40 anni, non ci avrei creduto. Gli infortuni mi hanno rispettato e mi piace molto quello che faccio. Vale la pena sacrificarsi». Da portiere preferisci adesso o a 30 anni? «Negli anni assapori di più la tua posizione, ma senti anche, almeno per me, molta più responsabilità. Dicono che gli anni ti danno fiducia, ma è il contrario: sei più consapevole della (sana) paura di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’ex portiere di Napoli e Lazio, Pepe, oggi al Villareal,40. Per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Marca. «Sono contento. Qualche anno fa, se mi avessero detto che sarei arrivato a questo livello sportivo a 40, non ci avrei creduto. Gli infortuni mi hanno rispettato e mi piace molto quello che faccio. Vale la pena sacrificarsi». Da portiere preferisci adesso o a 30? «Negliassapori di più la tua posizione, ma senti anche, almeno per me, molta più responsabilità.che gliti, ma è il: sei più consapevole della (sana)di ...

