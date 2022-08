Proteste dei tifosi della Juve su Twitter: "Terzo rigore stagionale non dato. Com'è possibile?" VIDEO (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel corso del match tra Juventus e Spezia, al minuto 45 del primo tempo, c'è stato un contatto tra Cuadrado e Hristov in area di rigore spezzina non sanzionato dall'arbitro. La mancata concessione... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel corso del match trantus e Spezia, al minuto 45 del primo tempo, c'è stato un contatto tra Cuadrado e Hristov in area dispezzina non sanzionato dall'arbitro. La mancata concessione...

trash_italiano : Raga ma ricordate quando si arrivava quasi alle proteste in piazza perché mandavano troppe puntate del Trono Over?… - Pall_Gonfiato : Proteste dei tifosi della #Juve su Twitter per il contatto #Cuadrado - #Hristov - carloangeli : RT @Efisio31251859: @nortropp @markorusso69 Ne hanno parecchie guaste e stanno comprando gas a tutta forza! Inoltre Macron per evitare le p… - Pax_Amoruso : @Misurelli77 Aumenteranno i casi di disperazione sociale, lunghe file per i centri per i poveri, proteste disorgani… - nocchi_rita : RT @trash_italiano: Raga ma ricordate quando si arrivava quasi alle proteste in piazza perché mandavano troppe puntate del Trono Over? ORA… -