Prezzi del gas, partono i primi esposti. Borgomeo (Unindustria): altro che la Grecia… (Di mercoledì 31 agosto 2022) È una corsa contro il tempo quella che gli imprenditori e le famiglie, travolte dai costi energetici, dal prezzo del gas, dall’inflazione, stanno chiedendo al governo per scongiurare tragedie sociali alle porte. “altro che la Grecia. Possibile che nessuno se ne renda conto?”, si interroga, fra l’allibito e il disperato, Francesco Borgomeo, presidente di Unindustria Cassino e alla guida della Saxa Gres di Anagni. “Già a dicembre 2021, quando il costo del gas era salito da 23 a 70 centesimi al metro cubo”, segno, evidente, che poco c’entra, in questa crisi energetica, iniziata molto tempo fa, la guerra Russia-Ucraina, “avevamo fermato i forni. A quel punto – ricostruisce Borgomeo – abbiamo rinegoziato i contratti con i clienti e ottenuto che pagassero in base all’andamento del prezzo del gas con un tetto fissato a 1,50 ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) È una corsa contro il tempo quella che gli imprenditori e le famiglie, travolte dai costi energetici, dal prezzo del gas, dall’inflazione, stanno chiedendo al governo per scongiurare tragedie sociali alle porte. “che la Grecia. Possibile che nessuno se ne renda conto?”, si interroga, fra l’allibito e il disperato, Francesco, presidente diCassino e alla guida della Saxa Gres di Anagni. “Già a dicembre 2021, quando il costo del gas era salito da 23 a 70 centesimi al metro cubo”, segno, evidente, che poco c’entra, in questa crisi energetica, iniziata molto tempo fa, la guerra Russia-Ucraina, “avevamo fermato i forni. A quel punto – ricostruisce– abbiamo rinegoziato i contratti con i clienti e ottenuto che pagassero in base all’andamento del prezzo del gas con un tetto fissato a 1,50 ...

