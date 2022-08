"Posso dirle una cosa...": la frase di Sorgi che umilia il Pd, svelato il gioco sporco (Di mercoledì 31 agosto 2022) Marcello Sorgi inchioda il Pd. Intervenendo a In Onda, il talk show di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, ha messo davanti alla cruda realtà dei fatti il vicesegretario del Pd, Beppe Provenzano. Sorgi ha smascherato il bluff del Pd con una domanda secca: "È possibile sapere il nome del candidato premier del Pd?". Nel silenzio generale, la risposta Sorgi se l'è data da solo: "Il Pd finora non ha indicato un candidato premier. Va detto che ad esempio Renzi e Calenda si sono mostrati dispiaciuti per la caduta di Draghi e hanno detto sin dal primo momento che sostenevano l'ex presidente della Bce". Poi passa al Pd: "Il Pd invece non si è ancora espresso su questo punto. Il Pd non ha detto che vuole chiaramente Draghi premier. E se chiediamo il nome del candidato a palazzo Chigi nessuno sa rispondere". In ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Marcelloinchioda il Pd. Intervenendo a In Onda, il talk show di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, ha messo davanti alla cruda realtà dei fatti il vicesegretario del Pd, Beppe Provenzano.ha smascherato il bluff del Pd con una domanda secca: "È possibile sapere il nome del candidato premier del Pd?". Nel silenzio generale, la rispostase l'è data da solo: "Il Pd finora non ha indicato un candidato premier. Va detto che ad esempio Renzi e Calenda si sono mostrati dispiaciuti per la caduta di Draghi e hanno detto sin dal primo momento che sostenevano l'ex presidente della Bce". Poi passa al Pd: "Il Pd invece non si è ancora espresso su questo punto. Il Pd non ha detto che vuole chiaramente Draghi premier. E se chiediamo il nome del candidato a palazzo Chigi nessuno sa rispondere". In ...

