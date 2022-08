(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il casopassa sotto il controllo anche della polizia italiana: ladilavorerà assieme a quella di Nanterre La vicenda legata a Paul, alle minacce e alle accuse di suo fratello Mathias, passano sotto la lente della giustizia italiana. Secondo quanto riportato dall’Equipe, ladiha aperto una indagine parallela a quella in corso in Francia a Nanterre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La procura di Torino ha un'inchiesta in corso sul caso. Il fascicolo è aperto per estorsione aggravata. Il 14 luglio due persone si sono presentate ...della squadra mobile della. Il ...Nuovi risvolti sul caso che coinvolge Paul: la Procura di Torino ha infatti aperto un fascicolo contro ignoti per estorsione aggravata ...la magistratura e la Squadra mobile della... Pogba, la questura di Torino apre un'indagine Mi sento a casa'. Calciomercato Balotelli lascia la Turchia dopo la lite con Montella: va al Sion! Il fratello Mathias: 'I soldi versati da Paul Ed è per questo che la procura di Torino ha deciso, il ...L'indagine francese sarebbe volta a fare chiarezza anche sulle accuse, da parte di Mathias, di stregoneria a Paul, con il giocatore della Juventus che avrebbe pagato uno stregone per fare un maleficio ...