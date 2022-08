Napoli-Lecce, i convocati di Spalletti: out Demme e Ounas (Di mercoledì 31 agosto 2022) I convocati di Luciano Spalletti per Napoli-Lecce, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2022/2023, che si disputerà questa sera allo stadio Diego Armando Maradona con fischio d’inizio fissato per le ore 20:45. Tutta la rosa convocata tranne il centrocampista Diego Demme, infrazione del cuboide del piede sinistro rimediata qualche settimana fa e Ounas, affaticamento muscolare. Ecco le scelte del tecnico di Certaldo. convocati Napoli PER Napoli-Lecce Portieri: Marfella, Meret, Sirigu.Difensori: Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahamani, Zanoli.Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Idi Lucianoper, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2022/2023, che si disputerà questa sera allo stadio Diego Armando Maradona con fischio d’inizio fissato per le ore 20:45. Tutta la rosa convocata tranne il centrocampista Diego, infrazione del cuboide del piede sinistro rimediata qualche settimana fa e, affaticamento muscolare. Ecco le scelte del tecnico di Certaldo.PERPortieri: Marfella, Meret, Sirigu.Difensori: Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahamani, Zanoli.Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, ...

