Napoli-Lecce 1-1 | Colombo | “Possiamo arrivare lontano | il gol un regalino al Milan”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Primo gol in Serie A per Lorenzo, che ha segnato la rete del pareggio nel match. L’attaccante, che ha anche sbagliato un calcio di rigore, è intervenuto ai microfoni di Dazn a fine partita: “Sul rigore ho sentito un fischio, solo dopo ho realizzato che non era dell’arbitro. Poi l’ho sbagliato, ma ero consapevole di non dovermi soffermare su quell’episodio e poi è arrivato il gol“. Un gol che ferma il, che sale dunque a quota 8 punti: “Mi piace pensare che si sia trattato di un piccolo regalo al mio. Questoè una grande squadra con un’anima incredibile. Se scendiamo in campo con questo spirito” ha concluso. SportFace.