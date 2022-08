Napoli Lecce 1-0 LIVE: Meret para il rigore a Colombo, Elmas sigla il vantaggio azzurro (Di mercoledì 31 agosto 2022) Allo stadio Maradona, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Napoli e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Maradona, Napoli e Lecce si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Napoli Lecce 1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 10? Primi minuti equilibrati – Azzurri e giallorossi si studiano e provano ad affacciarsi a momenti alterni. 13? Ammonizione Napoli – Sgroppata di Banda sulla sinistra che supera Di Lorenzo e si invola verso l’area. Politano lo atterra al limite e si becca il primo giallo dal match. 19? Tiro Lecce – Colombo si accentra e calcia col sinistro da fuori. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Allo stadio Maradona, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 10? Primi minuti equilibrati – Azzurri e giallorossi si studiano e provano ad affacciarsi a momenti alterni. 13? Ammonizione– Sgroppata di Banda sulla sinistra che supera Di Lorenzo e si invola verso l’area. Politano lo atterra al limite e si becca il primo giallo dal match. 19? Tirosi accentra e calcia col sinistro da fuori. ...

