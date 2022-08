Milan, un altro giovane per Pioli: in arrivo il centrocampista Vranckx (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere, l’allenatore del Milan Stefano Pioli aveva fatto due richieste per chiudere il calciomercato: un difensore centrale e un centrocampista che sostituisse, almeno numericamente in rosa, Franck Kessié andato al Barcellona. Detto, e con qualche settimana di attesa, fatto. Dopo l’acquisto del difensore Malick Thiaw, anche la trattativa con il Wolfsburg per Aster Vranckx è chiusa. Le parti hanno trovato l’accordo nelle ultime, dopo i nuovi contatti per raggiungere l’intesa totale. Il Milan lo acquista in prestito oneroso di 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Vranckx è atteso a Milano nella serata di mercoledì 31 agosto per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere, l’allenatore delStefanoaveva fatto due richieste per chiudere il calciomercato: un difensore centrale e unche sostituisse, almeno numericamente in rosa, Franck Kessié andato al Barcellona. Detto, e con qualche settimana di attesa, fatto. Dopo l’acquisto del difensore Malick Thiaw, anche la trattativa con il Wolfsburg per Asterè chiusa. Le parti hanno trovato l’accordo nelle ultime, dopo i nuovi contatti per raggiungere l’intesa totale. Illo acquista in prestito oneroso di 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.è atteso ao nella serata di mercoledì 31 agosto per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con i ...

