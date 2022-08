Milan: Bakayoko fa posto a Vranckx (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giornata decisiva per Aster Vranckx, centrocampista belga del 2002 di proprietà del Wolfsburg, per cui il Milan ha fatto una proposta... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giornata decisiva per Aster, centrocampista belga del 2002 di proprietà del Wolfsburg, per cui ilha fatto una proposta...

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, #Bakayoko verso la risoluzione. Proseguono i contatti con il #Wolfsburg per #Vranckx - lucabianchin7 : In giornata c’è stata la telefonata chiave per la risoluzione tra #Milan e #Bakayoko, che risolverà anche col Chels… - lucabianchin7 : Evoluzione situazione #Bakayoko: si valuta la possibilità di una risoluzione di contratto, con #Milan e/o Chelsea.… - sognomilan : #Bakayoko oggi dovrebbe rescindere sia con il #Milan che con il #Chelsea: nel suo futuro, come rivelato in Esclusiv… - sociaal_23 : Oggi closing #Elliot - #Cardinale, risoluzione di #Bakayoko e offerta per #Vranckx (?) #Milan #Calciomercato -