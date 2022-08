Affaritaliani : Italexit, onda anomala che punta a Casapound Contro tutti, in campo la Chiaraluce, lady Marsella Paragone presenta… - SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - Corriere : La gaffe di Lotito: «Conosco l’Abruzzo perché mio nonno era di Amatrice» (che è nel Lazio) - sportli26181512 : Lazio, che beffa! Gabbiadini al 92' risponde a Immobile e regala il pari alla Samp: Lazio, che beffa! Gabbiadini al… - Moody31045846 : RT @MarcoVBava: Secondo tempo brutto per atteggiamento. È la prima volta che accade quest'anno, sperando che sia l'ultima. La Lazio mi avev… -

Un assist di tacco al volo di Milinkovic - Savic, un gol del solito Ciro Immobile, al 21' del primo tempo. Sembrava fatta per la, ma al 92' è apparso Manolo Gabbiadini, lanciato da Rincon, ha trovato il gol dell'1 - 1, il primo dallo scorso gennaio dopo mesi alle prese con un infortunio. I biancocelesti perdono così l'...Primo gol in Serie A per Baldanziesplode il sinistro dai 20 metri piegando le mani a Montipo.Saranno in vendita, a partire da domani alle ore 10, mercoledì 31 agosto 2022, i biglietti per Lazio-Napoli, quinta giornata di Serie A in programma il 3 settembre 2022 alle ore 20:45 allo stadio Olim ...PROVEDEL 6,5: Parata fondamentale sull’1-0: Quagliarella spara il sinistro e trova il suo corpo. Non va giù subito e riesce a deviare in corner. Angolata e fastidiosa pure la ...