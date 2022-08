La Russia stacca il gas all’Europa | lo stop a Nord Stream «tecnicamente incomprensibile»

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Le consegne di gas dallatramite il gasdottosono state interrotte. Lo confermano i dati della rete europea di trasporto del gas Entsog. Il colosso russo Gazprom aveva annunciato questa interruzione che dovrebbe durare tre giorni e che è legata ai lavori in una stazione di compressione neldella Germania. Da lì il gas viene poi esportato in altri paesi europei. E che arriva dopo quella “punitiva” nei confronti della Francia «a causa di un disaccordo tra le parti sull’attuazione dei contratti». Secondo quanto riferito dal monopolista russo dell’energia, loè necessario per consentire le riparazioni dell’unica unità di compressione del gas rimasta in funzione presso la stazione di Portovaya. La manutenzione, prevista fino a sabato, deve essere ...

L'energia è al centro di un braccio di ferro tra Mosca e l'Occidente, che accusa regolarmente ladi usare il gas 'come un'arma'. Negli ultimi mesi Gazprom ha ridotto dell'80% le quantità ...Secondo S&P se lataglia il gas del tutto la Germania va in recessione e la Bce dovrà ... La prospettiva di una banca centrale europea falco aiuta l'euro, che non sicomunque molto dalla ...Le forniture di gas dalla Russia all’Europa tramite il gasdotto Nord Stream sono state completamente interrotte per tre giorni, come ...Gazprom fermerà il gasdotto Nord Stream per attività di manutenzione da domani, 31 agosto, al 3 settembre. Già oggi la società energetica francese Engie ha accusato il colosso energetico russo di una ...