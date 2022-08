La pace di Gorbaciov e la guerra di Putin (Di mercoledì 31 agosto 2022) Se ne va un uomo di pace, ne rimane uno di guerra. Da Michail Gorbaciov a Vladimir Putin la maledizione di Mosca sembra riprecipitare all’alternativa fra stalinisti e neozaristi. Quando arrivò al vertice della già profondamente in crisi superpotenza sovietica e si rese conto dei rischi quotidiani che scoppiasse accidentalmente una immane guerra nucleare, Gorbaciov non esitò un momento a telefonare al Presidente più anticomunista mai insediatosi alla Casa Bianca e disse semplicemente a Ronald Reagan: “smettiamola di giocare alla fine del mondo e diamoci la mano”. Reagan, che di attori e commedianti se ne intendeva, lo guardò negli occhi e capì che Gorvaciov era sincero e faceva sul serio. Divennero amici come due adolescenti ed imposero ai loro generaloni, cultori del first strike e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 agosto 2022) Se ne va un uomo di, ne rimane uno di. Da Michaila Vladimirla maledizione di Mosca sembra riprecipitare all’alternativa fra stalinisti e neozaristi. Quando arrivò al vertice della già profondamente in crisi superpotenza sovietica e si rese conto dei rischi quotidiani che scoppiasse accidentalmente una immanenucleare,non esitò un momento a telefonare al Presidente più anticomunista mai insediatosi alla Casa Bianca e disse semplicemente a Ronald Reagan: “smettiamola di giocare alla fine del mondo e diamoci la mano”. Reagan, che di attori e commedianti se ne intendeva, lo guardò negli occhi e capì che Gorvaciov era sincero e faceva sul serio. Divennero amici come due adolescenti ed imposero ai loro generaloni, cultori del first strike e ...

matteorenzi : #Gorbaciov è stato per la nostra generazione l'uomo che ha rischiato la pace, che ha osato il disarmo, che ha perme… - chetempochefa : Addio a Mikhail #Gorbaciov, l’ex Presidente dell'Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace aveva 91 anni. - chetempochefa : 'Vi porto il saluto dalla Russia' Ricordiamo il Presidente dell’Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace, Micha… - carle08 : RT @lucianonobili: La capacità di cambiare il corso alla storia e di iniziare un cammino di democrazia e libertà. Per la mia generazione #G… - FatimaCurzio : RT @lauraboldrini: Mikhail #Gorbaciov, uomo di pace che ha cambiato il corso della storia. La fine dell'URSS ha aperto un percorso di dem… -