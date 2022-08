Jacobelli | «Troppe critiche ingenerose al Milan»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Le parole di Xavier: «Roma, Dybala ha raggiunto la condizione di forma ottimale. Juve, serve coraggio» Xavierha parlato ai microfoni di TMW Radio, parlando dei principali argomenti della giornata di Serie A e non solo. Di seguito le sue parole. DYBALA E ROMA – «Quello scatto bruciante da cui deriva il primo gol di ieri dimostra che l’argentino è arrivato al massimo della condizione. È un elemento cruciale per la Roma e di altissimo livello in questa Serie A. C’è da aggiungere anche la qualità di Zaniolo, che dopo esser stato al centro delle attenzioni del mercato ha preso la scelta migliore possibile. Ripartiranno ora le trattative per il rinnovo e in questo attacco può fare benissimo, considerando anche l’aggiunta di Belotti. A questo attacco va aggiunto anche Pellegrini, l’unico vero imprescindibile di questa ...