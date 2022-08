**Governo: verso Cdm domani mattina ma a odg no decreti** (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Dovrebbe tenersi domani "in prima mattinata" una riunione del Consiglio dei ministri. Da palazzo Chigi si specifica che all'odg "non ci sono atti normativi o decreti, solo ordinaria amministrazione". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Dovrebbe tenersi"in primata" una riunione del Consiglio dei ministri. Da palazzo Chigi si specifica che all'odg "non ci sono atti normativi o decreti, solo ordinaria amministrazione".

petergomezblog : Caro energia, il distretto del vetro e delle piastrelle verso il fermo: “Forni spenti in attesa che il governo inte… - LaVeritaWeb : Gli avvocati dell’ex presidente, sempre più lanciato verso una candidatura bis, fanno ricorso in tribunale contro l… - fattoquotidiano : La ricercatrice saudita era stata condannata a 34 anni di carcere per un tweet leggermente critico verso il governo… - M_Pigliucci : Secondo un articolo di @katherinekfung del @Newsweek, il blocco dei visti #UE verso tutti i cittadini russi potrebb… - Parlamenteide : Ore 12:00 - Governo, verso Cdm domani ma all'odg 'non ci sono atti normativi o decreti' -