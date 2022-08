F1, GP Olanda 2022: numeri, statistiche, curiosità. Max Verstappen, vincere ancora per seguire le orme di Jim Clark (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Formula Uno si è riposata abbastanza durante il mese di agosto, dunque ci sono energie a sufficienza per affrontare tre gare una dopo l’altra. Il secondo appuntamento del “trittico di fine estate” è il Gran Premio d’Olanda, che andrà in scena a Zandvoort. Dal 1952 al 1985 l’evento ha rappresentato una presenza fissa nel calendario del Mondiale, subendo solo quattro cancellazioni (tre dovute a mancanza di fondi negli anni ’50, a cui va aggiunta quella del 1972, quando il circuito stava venendo ammodernato). Tuttavia nel 1985 la società che gestiva il tracciato andò in bancarotta, segnando la fine, apparentemente definitiva, della manifestazione. Cionondimeno le imprese di Max Verstappen hanno consentito alla gara di risorgere. La rinascita era programmata per il 2020, ma la pandemia di Covid-19 ha posticipato al 2021 il ritorno il calendario della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Formula Uno si è riposata abbastanza durante il mese di agosto, dunque ci sono energie a sufficienza per affrontare tre gare una dopo l’altra. Il secondo appuntamento del “trittico di fine estate” è il Gran Premio d’, che andrà in scena a Zandvoort. Dal 1952 al 1985 l’evento ha rappresentato una presenza fissa nel calendario del Mondiale, subendo solo quattro cancellazioni (tre dovute a mancanza di fondi negli anni ’50, a cui va aggiunta quella del 1972, quando il circuito stava venendo ammodernato). Tuttavia nel 1985 la società che gestiva il tracciato andò in bancarotta, segnando la fine, apparentemente definitiva, della manifestazione. Cionondimeno le imprese di Maxhanno consentito alla gara di risorgere. La rinascita era programmata per il 2020, ma la pandemia di Covid-19 ha posticipato al 2021 il ritorno il calendario della ...

