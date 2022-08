Esplosione su rimorchiatore a Crotone, tre morti e un ferito (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tre persone sono morte ed un'altra é rimasta ferita in modo grave a causa dello scoppio verificatosi, per cause in corso d'accertamento, su un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone. Le vittime ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tre persone sono morte ed un'altra é rimasta ferita in modo grave a causa dello scoppio verificatosi, per cause in corso d'accertamento, su unormeggiato nel porto di. Le vittime ...

