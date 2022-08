“È scoppiata la Libromania” | la pubblicità sblocca il ricordo | Ricordate le scatoline delle merendine?

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Di tanto in tanto è sempre bello tornare a vedere ledi una volta, specialmente quelle che andavano in onda negli anni ’80 e ’90. Tra le più gettonate ci sono sempre quelle riguardanti le merende Mulino Bianco, sia per la bontàbrioches sia per le tante sorprese contenute all’internoconfezioni. Inoltre, gli spot sulledel celebre marchio italiano venivano trasmessi spesso nel primo pomeriggio, vale a dire le fasce orarie predilette dai più giovani. Chissà in quanti si ricordano anche della, ovvero dell’oggetto promozionale che Mulino Bianco decide di inserire in tutte le confezioni di merende e brioches che erano in produzione all’epoca. Siamo infatti nel 1995 e ledella serie...