È a rischio il record di presenze consecutive nella Liga di Inaki Williams

(Di mercoledì 31 agosto 2022) AGI - È destinata a interrompersi la strisciadispagnola di, l'attaccante che con l'Athletic Bilbao ha disputato tutte le ultime 236 partite andando sempre in campo dall'aprile 2016 a oggi. Il 28enne basco si è slogato una cavigliapartita vinta per 4-0 lunedì contro il Cadice e appare scontato che dovrè saltare la prossima sfida, domenica in casa contro l'Espanyol. Dopo aver dribblato squalifiche, infortuni e cali di forma per più di sei anni, oradovrà rinunciare ad allungare ulteriormente il suo primato. Nell'ottobre 2021 l'attaccante aveva superato ildidi Juanan ...

Nell'ottobre 2021 l'attaccante aveva superato il record di presenze consecutive nella Liga di Juanan Larranaga, storico difensore basco di San Sebastian e Real Sociedad degli anni '80 e '90.