Dragowski: 'Io, Szczesny e gli altri. Il segreto dei portieri polacchi? La follia'

Il portiere di Gotti sfida Wojciech, titolare bianconero e della nazionale polacca, nella qualeha esordito: 'E spero di andare al Mondiale - racconta Bartlomiej, detto Bartlek e ...Juventus (4 - 3 - 3):; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri Spezia (3 - 5 - 2):; Caldara, Kiwior, ... Juve-Spezia, intervista a Dragowski:"Szczesny è un top. Il mio idolo è Boruc" Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Locatelli, Miretti, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean. Spezia (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bastoni, Bourabia, ...L'estremo difensore dello Spezia parla prima della trasferta di Torino contro la Juventus: "Siamo in tanti qui in Italia: Kiwior è un gran talento. Spero che Milik non segni il primo gol contro di me" ...