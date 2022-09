Charlene di Monaco sta meglio: “Ora ruota tutto attorno ai miei figli” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Charlene di Monaco è tornata a parlare delle sue condizioni di salute. “Ho passato un periodo difficile, ma ho avuto la fortuna di essere sostenuta e amata da mio marito, dai miei figli e dalla mia famiglia” ha dichiarato alla rivista sudafricana News 24. La principessa sta meglio e ha anche ricominciato a fare sport. Vi raccomandiamo... Charlene di Monaco: le foto della prima uscita ufficiale con tutta la famiglia Parlando della lenta ripresa non si è sbilanciata, ma ha fatto intendere di essere abbastanza ottimista: “Mi sento molto più forte fisicamente. La strada è stata lunga, difficile e dolorosa. Non voglio andare troppo veloce, ma oggi mi sento più tranquilla” Tre interventi alla testa. La ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 31 agosto 2022)diè tornata a parlare delle sue condizioni di salute. “Ho passato un periodo difficile, ma ho avuto la fortuna di essere sostenuta e amata da mio marito, daie dalla mia famiglia” ha dichiarato alla rivista sudafricana News 24. La principessa stae ha anche ricominciato a fare sport. Vi raccomandiamo...di: le foto della prima uscita ufficiale con tutta la famiglia Parlando della lenta ripresa non si è sbilanciata, ma ha fatto intendere di essere abbastanza ottimista: “Mi sento molto più forte fisicamente. La strada è stata lunga, difficile e dolorosa. Non voglio andare troppo veloce, ma oggi mi sento più tranquilla” Tre interventi alla testa. La ...

MediasetTgcom24 : Charlene di Monaco parla della malattia: 'Sto bene ma la strada è lunga' #CharlenediMonaco - RegalinoV : Charlene di Monaco tra malattia e speranza: “La strada è lunga ma sono più tranquilla” - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Charlene di Monaco parla della malattia: 'Sto bene ma la strada è lunga' #CharlenediMonaco - redazionerumors : #CharleneDiMonaco, in un’intervista ad una rivista sudafricana, ha parlato della sua malattia e, per la prima volta… - redazionerumors : Charlene di Monaco, in un’intervista ad una rivista sudafricana, ha parlato della sua malattia e, per la prima volt… -