Calcio | Serie A | Empoli-Verona 1-1 | Kallon risponde a Baldanzi

(Di mercoledì 31 agosto 2022), 31 ago. (Adnkronos) -e Hellaschiudono 1-1 la sfida della 4a giornata diA e si dividono la posta in palio. Toscani in vantaggio conal 26' al primo gol inA con un sinistro dai 20 metri che piega le mani a Montipo'. Reazione dei gialloblu nella ripresa, con i toscani che calano alla distanza, Cioffi indovina i cambi: Doig serveche segna all'esordio al 69' portando la sfida sull'1-1. Vittoria rimandata da parte di entrambe le squadre: terzo pareggio di fila per gli azzurri che salgono a 3 e secondo punto in trasferta per i veneti che si portano a 2 punti in classifica.

repubblica : Milan a RedBird, firmato il closing. Ecco cosa cambia nel club rossonero - Gazzetta_it : Inzaghi ritrova la sua Inter: splendido 3-1 alla Cremonese e rossoneri avvisati #InterCremonese - RepMilan : Milan sempre più americano: entrano Yankees e LeBron James - sportface2016 : #SampdoriaLazio 1-1, le pagelle e il tabellino - LALAZIOMIA : #Calcio Sampdoria-Lazio 1-1: Gabbiadini pareggia il gol di Immobile -

Eurosport IT

Un assist di tacco al volo di Milinkovic - Savic, un gol del solito Ciro Immobile, al 21' del primo tempo. Sembrava fatta per la Lazio, ma al 92' è apparso Manolo Gabbiadini che, lanciato da Rincon, ...ROMA - Dopo aver comandato per lunghi tratti la partita, la Lazio vede sfuggire vittoria e aggancio alla Roma in testa alla classifica a pochi minuti dalla fine. Non basta il gol di Immobile, a 184 in ... Calcio, Serie A - Ufficiale, il Milan cambia proprietà e passa nelle mani di RedBird per 1,2 miliardi Pareggio con gol tra Empoli-Verona e Sampdoria-Lazio nel turno infrasettimanale di Serie A. Un gol di Beto manda in estasi l'Udinese ...Condividi questo articolo:Roma, 31 ago. (Adnkronos) – Alla Lazio non basta una rete di Ciro Immobile per battere la Sampdoria nella 4a giornata di Serie A, la doccia gelata arriva al 92' con il nuovo ...