Bologna | risoluzione contrattuale per Mitchell Dijks | è ufficiale

(Di mercoledì 31 agosto 2022) A circa ventiquattro ore dalla fine delle sessione estiva di calciomercato, ilha annunciato laconsensuale con l’esterno. Il club felsineo, attraverso un comunicato, ha ufficializzato il tutto: “IlFc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo conper laconsensuale del contratto”.Adesso resta da capire se i rossoblù torneranno sul mercato per acquistare un nuovo difensore, oppure se manterranno l’attuale organico. SportFace.

Commenta per primo Nuova uscita dal. I rossoblù salutano ufficialmente Mitchell Dijks che ha firmato laconsensuale del contratto che lo legava al club emiliano. Questo il comunicato: 'IlFc 1909 comunica di ...... ad oggi, senza l'offerta concreta dele col Verona che si è dirottato su Verdi, rischia di rimanere a Bergamo, e per di più fuori rosa. La sua prossima mossa potrebbe essere la... Milan, la risoluzione di Bakayoko libera il posto a Vranckx