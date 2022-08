Assassin’s Creed: Svelati nuovi dettagli sul prossimo capitolo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo aver supportato egregiamente Assassin’s Creed Valhalla, come promesso fin dal giorno di lancio, Ubisoft ha iniziato a lavorare da tempo ad un nuovo capitolo della saga, che questa volta renderà felici principalmente i veterani della serie, coloro che sono cresciuti con il franchise fin dalle avventure di Altair. In un post pubblicato in rete, sono emersi dettagli su un certo Assassin’s Creed Mirage, ve li riportiamo a seguire in attesa di conferme o smentite. Assassin’s Creed Mirage: Tutti i dettagli trapelati in rete Il nome del titolo è Assassin’s Creed Mirage La data di uscita è fissata per la Primavera 2023, tra Aprile e Giugno Il gioco è ambientato a Baghdad tra lo 860 e 870 Il ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo aver supportato egregiamenteValhalla, come promesso fin dal giorno di lancio, Ubisoft ha iniziato a lavorare da tempo ad un nuovodella saga, che questa volta renderà felici principalmente i veterani della serie, coloro che sono cresciuti con il franchise fin dalle avventure di Altair. In un post pubblicato in rete, sono emersisu un certoMirage, ve li riportiamo a seguire in attesa di conferme o smentite.Mirage: Tutti itrapelati in rete Il nome del titolo èMirage La data di uscita è fissata per la Primavera 2023, tra Aprile e Giugno Il gioco è ambientato a Baghdad tra lo 860 e 870 Il ...

