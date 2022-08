Allegri: “L’importante è portare a casa i risultati, su Paredes vi dico questo” (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Juventus ha sconfitto Lo Spezia in occasione della quarta giornata di Serie A. Grazie alle reti di Vlahovic e Milik, i bianconeri si portano a quota 8 punti in classifica. Nonostante la vittoria, però, questa sera la prestazione della Juventus ha lasciato ancora una volta molto a desiderare. Tuttavia, sui 3 punti conquistati e non solo, ne ha parlato Massimiliano Allegri. Allegri Juventus Spezia Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico bianconero ai microfoni di SkySport: “L’importante è portare a casa i risultati perché la condizione non è ancora ottimale. Ci sono partite ogni tre giorni, la conoscenza all’interno della squadra non è semplice visto che ci sono giocatori nuovi. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita: dopo aver fatto 25-30 ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Juventus ha sconfitto Lo Spezia in occasione della quarta giornata di Serie A. Grazie alle reti di Vlahovic e Milik, i bianconeri si portano a quota 8 punti in classifica. Nonostante la vittoria, però, questa sera la prestazione della Juventus ha lasciato ancora una volta molto a desiderare. Tuttavia, sui 3 punti conquistati e non solo, ne ha parlato MassimilianoJuventus Spezia Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico bianconero ai microfoni di SkySport: “perché la condizione non è ancora ottimale. Ci sono partite ogni tre giorni, la conoscenza all’interno della squadra non è semplice visto che ci sono giocatori nuovi. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita: dopo aver fatto 25-30 ...

juventusfc : ?? Allegri: «Domani sarà una partita difficile e va preparata molto bene. Lo Spezia ha 4 punti, è una squadra che fa… - emamarro : RT @LeonettiFrank: Allegri:' Ad inizio stagione l’importante è vincere, la condizione non è ancora ottimale. Ci sono gare ogni tre giorni,… - StefaniaStefyss : RT @LeonettiFrank: Allegri:' Ad inizio stagione l’importante è vincere, la condizione non è ancora ottimale. Ci sono gare ogni tre giorni,… - Roberta_Siro : RT @LeonettiFrank: Allegri:' Ad inizio stagione l’importante è vincere, la condizione non è ancora ottimale. Ci sono gare ogni tre giorni,… - respirante4 : ????Allegri a sky sport: 'Ad inizio stagione l’importante è vincere,la condizione non è ancora ottimale. Ci sono gare… -