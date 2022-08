Acqua minerale e succhi di frutta costano di più per l' aumento del gas

Leggi su agi

(Di mercoledì 31 agosto 2022) AGI - Il caro energia ha un effetto drammatico sui costi delle bevande dal +11% per l'al +10,5% per idifino al +7% delle bibite gassate sotto pressione per gli elevati costi di estrazione dell'anidride carbonica ad uso alimentare. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sugli ultimi dati Istat relativi all'inflazione nel sottolineare che forti aumenti dei costi di produzione si registrano anche per le bevande alcoliche più diffuse dalla birra al vino. A pesare sono i costi di produzione in campi e vigneti che vanno dal +170% dei concimi al +129% per il gasolio fino al +300% delle bollette per pompare l'per l'irrigare i raccolti ma il caro energia e la mancanza di materia prime si fanno sentire lungo tutta la filiera insieme all'di ...