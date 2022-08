Vuelta a España 2022, il Covid non dà tregua: Ethan Hayter costretto al ritiro (Di martedì 30 agosto 2022) Il Covid colpisce ancora alla Vuelta a España 2022. Dopo le diverse positività degli scorsi giorni, è risultato positivo questa mattina anche Ethan Hayter. Il britannico, che si trovava in 79ma posizione in classifica generale, non potrà dunque prendere il via nella cronometro odierna valevole per la decima tappa della corsa spagnola. Per il classe 1998 della INEOS Grenadiers, che in questa prima parte di Vuelta ha anche indossato per quattro giorni la Maglia Bianca prima di perdere più di nove minuti nella quinta frazione, termina dunque nei peggiori dei modi la sua prima partecipazione in un Grande Giro. Vuelta a España 2022 oggi, decima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Evenepoel favorito a ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Ilcolpisce ancora alla. Dopo le diverse positività degli scorsi giorni, è risultato positivo questa mattina anche. Il britannico, che si trovava in 79ma posizione in classifica generale, non potrà dunque prendere il via nella cronometro odierna valevole per la decima tappa della corsa spagnola. Per il classe 1998 della INEOS Grenadiers, che in questa prima parte diha anche indossato per quattro giorni la Maglia Bianca prima di perdere più di nove minuti nella quinta frazione, termina dunque nei peggiori dei modi la sua prima partecipazione in un Grande Giro.oggi, decima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Evenepoel favorito a ...

Ciclismo: Vuelta2022. Ethan Hayter si ritira causa Covid - 19 Il britannico dell'Ineos è il 13° ciclista fermato dal Coronavirus in Spagna. MADRID (SPAGNA) - Si ferma, a causa del Covid - 19, l'ennesimo ciclista della Vuelta a Espana. Si tratta del britannico Ethan Hayter (del team Ineos Grenadiers), che è dunque il tredicesimo partecipante a dire addio alla corsa rossa per aver contratto il Coronavirus.