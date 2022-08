Torino, TMW: “Si punta a cedere gli esuberi, su Praet…” (Di martedì 30 agosto 2022) Torino PRAET- Il Torino ha svolto lavoro di scarico stamane, e in serata partirà alla volta di Bergamo. Domani alle ore 18:30, ci sarà la sfida contro l’Atalanta, al Gewiss Stadium valida per la 4 giornata di Serie A. Asse di mercato molto calda in casa Granata, dove il Torino deve cercare di piazzare 4 esuberi entro il termine di mercato. Partiamo da Simone Zaza, Juric non lo considera nel progetto, l’attaccante è seguito intensamente dalla Cremonese, contatti avviati. Per Simone Verdi, chiamata anche dalla Turchia, la squadra allenata da Pirlo vuole l’ex Bologna per la sua trequarti. Sulla finestra, attendono la Salernitana e il Verona, che considerano l’operazione insostenibile. Infine, rimangono Izzo che sembra essere entrato nel mirino dell’Atalanta, con il Monza superato. Per Edera, si scalda l’opzione Serie B, ... Leggi su seriea24 (Di martedì 30 agosto 2022)PRAET- Ilha svolto lavoro di scarico stamane, e in serata partirà alla volta di Bergamo. Domani alle ore 18:30, ci sarà la sfida contro l’Atalanta, al Gewiss Stadium valida per la 4 giornata di Serie A. Asse di mercato molto calda in casa Granata, dove ildeve cercare di piazzare 4entro il termine di mercato. Partiamo da Simone Zaza, Juric non lo considera nel progetto, l’attaccante è seguito intensamente dalla Cremonese, contatti avviati. Per Simone Verdi, chiamata anche dalla Turchia, la squadra allenata da Pirlo vuole l’ex Bologna per la sua trequarti. Sulla finestra, attendono la Salernitana e il Verona, che considerano l’operazione insostenibile. Infine, rimangono Izzo che sembra essere entrato nel mirino dell’Atalanta, con il Monza superato. Per Edera, si scalda l’opzione Serie B, ...

