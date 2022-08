Stop ai visti per i russi in Ue, Germania e Francia si oppongono: «Mossa controproducente». Dal Cremlino: «Non esiteremo a rispondere» (Di martedì 30 agosto 2022) Germania e Francia dicono no allo Stop dei visti per i russi. Così in una nota i due Paesi prendono posizione sull’intenzione dell’Ue di limitare ulteriormente i permessi d’ingresso per la popolazione russa nell’area Schengen. Un piano rivelato dal Financial Times e che vede l’Ue alla ricerca di una linea comune per «impedire ai russi di circolare liberamente nelle nostre città». Finora l’emissione dei visti russi è stata già bloccata in Repubblica Ceca e Polonia, mentre gli altri Paesi hanno continuato a garantire i documenti di viaggio. Alla vigilia della riunione dei ministri degli Affari Esteri a Praga, occasione in cui tra le altre cose si dovrà discutere sul possibile Stop ai visti, Parigi e Berlino definiscono ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022)dicono no allodeiper i. Così in una nota i due Paesi prendono posizione sull’intenzione dell’Ue di limitare ulteriormente i permessi d’ingresso per la popolazione russa nell’area Schengen. Un piano rivelato dal Financial Times e che vede l’Ue alla ricerca di una linea comune per «impedire aidi circolare liberamente nelle nostre città». Finora l’emissione deiè stata già bloccata in Repubblica Ceca e Polonia, mentre gli altri Paesi hanno continuato a garantire i documenti di viaggio. Alla vigilia della riunione dei ministri degli Affari Esteri a Praga, occasione in cui tra le altre cose si dovrà discutere sul possibileai, Parigi e Berlino definiscono ...

_Nico_Piro_ : Sul tema di quanto assurdo sia bloccare i visti turistici, a completamento del mio thread, segnalo anche questo pez… - baratto_m : RT @_Nico_Piro_: Sul tema di quanto assurdo sia bloccare i visti turistici, a completamento del mio thread, segnalo anche questo pezzo di @… - fisco24_info : Francia e Germania contro lo stop ai visti per i russi: 'Controproducente, dobbiamo lottare per i cuori e le menti' - fisco24_info : Media, Francia-Germania contro lo stop ai visti per i russi: 'Controproducente, dobbiamo lottare per i cuori e le m… - fisco24_info : Media, Francia-Germania contro lo stop ai visti per i russi: 'Controproducente, dobbiamo lottare per i cuori e le m… -