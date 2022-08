Serie B 2022 2023 | anticipi e posticipi dalla settima alla nona giornata | la programmazione

DiMarzio : #Calciomercato I @acmilan, vicino #Vranckx del @VfL_Wolfsburg - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, accordo con #Vranckx che vuole solo i rossoneri: adesso bisogna convincere il… - DiMarzio : .@juventusfc, per l'uscita di #Arthur resta viva solo l'ipotesi @Sporting_CP - SportdelSud : ???? La #SerieA ha reso noti anticipi e posticipi dalla sesta giornata di campionato fino alla sedicesima. Il calend… - De_Sand88 : RT @1913parmacalcio: La @Lega_B ha reso noti gli orari fino alla 9° giornata di Serie BKT ???? ???? -

La Lega ha comunicato gli orari di tutte le partite tra la sesta e la sedicesima giornata di campionato, la prima dopo la pausa per i Mondiali. L'ultimo incontro prima della lunga sosta sarà Juventus -...Genova " La LegaB ha ufficializzato gli orari delle gare dalla settima alla nona giornata: il Genoa giocherà sabato 1 ottobre a Ferrara contro la Spal , poi venerdì 7 ottobre alle 20.30 contro il Cagliari al ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Si è chiusa con la vittoria del Brescia, di misura, sul campo del Como la 3/a giornata del campionato di Serie BKT 2022/23. A nulla è servito l'ingresso in campo, con annesso esordio con la nuova magl ...