Serena Williams agli US Open ha parlato anche del suo ritiro (Di martedì 30 agosto 2022) Serena Williams, in diretta dagli US Open negli Stati Uniti d’America, ha risposto ad una specifica domanda inerente il proprio ritiro dai campi di gioco. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Serena Williams, campionessa americana e volto storico del tennis mondiale, è attualmente impegnata negli US Open nel proprio Paese ma tuttavia, ad una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 30 agosto 2022), in diretta dUSnegli Stati Uniti d’America, ha risposto ad una specifica domanda inerente il propriodai campi di gioco. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM, campionessa americana e volto storico del tennis mondiale, è attualmente impegnata negli USnel proprio Paese ma tuttavia, ad una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Gian_Mal : RT @Eurosport_IT: Serena Williams vola al 2° Turno ???? Rivivi gli highlights della partita in soli 3' ???? #EurosportTENNIS | #USOpen | #USO… - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Us Open: Serena Williams avanza nel torneo: 'Il mio ritiro? Resto vaga' #SportMediaset #Tennis #UsOpen #SerenWilliams #… - zervodoro : Raga at the @usopen potreste mettermi Serena Williams ad un orario decente? Se mi perdessi la sua ultima partita po… - TennisWorldit : Us Open - Bellissimo omaggio a Serena Williams: la campionessa si emoziona: La statunitense prosegue la sua avventu… - SkyTG24 : Serena Williams avanti agli Us Open: 'Mi ritiro? Chissà' -