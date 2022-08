Sacchi, frecciata a Inter e Juventus: "Vincere con i debiti è come barare. Milan eccezionale rispettando le regole" (Di martedì 30 agosto 2022) Sono durissime dichiarazioni rilasciate da Arrigo Sacchi ai microfoni di Radio Rossonera . L'ex tecnico del tecnico del Milan ha espresso la sua opinione sulla situazione debitoria dei club vincenti... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 30 agosto 2022) Sono durissime dichiarazioni rilasciate da Arrigoai microfoni di Radio Rossonera . L'ex tecnico del tecnico delha espresso la sua opinione sulla situazione debitoria dei club vincenti...

ZonaBianconeri : RT @Anim908: Frecciata indiretta ad #Allegri quella di #Sacchi secondo me in quel 'qualche squadra italiana' non c'è la #Juve #UCLdraw - Anim908 : Frecciata indiretta ad #Allegri quella di #Sacchi secondo me in quel 'qualche squadra italiana' non c'è la #Juve #UCLdraw -