Roma-Monza, Stroppa: “Buon approccio, ma troppi errori. Futuro? Mi sento tranquillo” (Di martedì 30 agosto 2022) “La squadra in approccio mi è piaciuta, eravamo in controllo e siamo in crescita. Ma non possiamo concedere errori gratuiti contro questa squadra. Bisogna lavorare. Futuro? Mi sento tranquillo, la società si è esposta e ha ribadito più volte che si va avanti”. Lo ha detto il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa dopo la sconfitta per 3-0 sul campo della Roma. “Quello che ci è mancato è l’incisività nell’andare a concludere – ha detto a Dazn -. Dovevamo essere più presenti in area, contro l’Udinese sotto questo aspetto abbiamo fatto bene”. Serve pazienza: “Abbiamo preso giocatori importanti, ma fuori condizione. Stiamo superando questo problema. Sensi, Petagna, Caprari e Pessina non erano brillanti al loro arrivo. Abbiamo perso Ranocchia e Pablo Marì ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) “La squadra inmi è piaciuta, eravamo in controllo e siamo in crescita. Ma non possiamo concederegratuiti contro questa squadra. Bisogna lavorare.? Mi, la società si è esposta e ha ribadito più volte che si va avanti”. Lo ha detto il tecnico del, Giovannidopo la sconfitta per 3-0 sul campo della. “Quello che ci è mancato è l’incisività nell’andare a concludere – ha detto a Dazn -. Dovevamo essere più presenti in area, contro l’Udinese sotto questo aspetto abbiamo fatto bene”. Serve pazienza: “Abbiamo preso giocatori importanti, ma fuori condizione. Stiamo superando questo problema. Sensi, Petagna, Caprari e Pessina non erano brillanti al loro arrivo. Abbiamo perso Ranocchia e Pablo Marì ...

TommasoTurci : Pronto un ingresso in campo con musica dedicata per #Belotti durante il riscaldamento di Roma-Monza. Il Gallo è a disposizione. - livescore : ?? 18' Roma 1-0 Monza (Paulo Dybala) ?? 32' Roma 2-0 Monza (Paulo Dybala) Dybala has arrived ???? - OfficialASRoma : ?? Cancelli aperti alle 18:15 #RomaMonza - PagineRomaniste : #RomaMonza, i complimenti di #Zaniolo ai compagni e ai tifosi: 'Grandi tutti' #ASRoma - AnalyticsSerie : Ancora diverse le valutazioni di @WhoScored. Mentre il migliore in campo per la #Roma rimane #Dybala, per il #Monza… -